Lorena Durán impone la talla 40 en Victoria's Secret: “Yo siempre me he aceptado igual, cuando tenía una 36 o una 44”

Lorena ha elegido para asistir al desfile de Tommy Hilfiger un pantalón recto, talla 40, de la colección de otoño 2019 de TommyXZendaya (que ya se puede adquirir y su tallaje llega hasta la 52) y como top, una pañuelo cruzado. Un look atrevido, con aires setenteros, lleno de sensualidad. “De niña era muy delgadita, pero tras el cambio hormonal pasé a vestir la talla 44. Fue un cambio brutal y pensé que podría acabar con mi sueño de ser modelo. Me desmoroné, pero nunca me di por vencida. Seguía acudiendo a castings y concursos de belleza, hasta que mi agencia de modelos me recomendó que me presentara como modelo ‘curvy’. Yo no sabía ni lo que era”.