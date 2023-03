Las razones de la prensa británica para criticar las canas de la reina Letizia

Todo se ha desencadenado a partir de una columna publicada por el 'Daily Mail', tabloide que en otras ocasiones no ha ahorrado piropos hacia la reina. En esta ocasión, sin embargo, una de sus colaboradoras, Christa D Souza, ha elegido un discurso distinto para hablar de las canas que luce de vez en cuando la reina, y que han sido consideradas por muchas como una señal de "empoderamiento". Para esta articulista, sin embargo, las canas significan un "me he rendido". Pero, atención, que su justificación para afirmar algo así no es la crítica por la crítica: ella alega que todo lo que dice es fruto de su experiencia dejándose, también, canas. Y defiende un sentido más práctico que empoderado (de hecho, sus palabras carecen de este último). Esto es lo que plantea: