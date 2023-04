Las tres habilidades que toda empresaria debe tener para liderar un equipo

Según datos del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE), las mujeres españolas cuentan con peores perspectivas de carrera profesional que los hombres. La igualdad laboral aún no ha llegado , según muestran los últimos datos . Una brecha salarial que no se cierra, los cuidados que siguen feminizados... No en sencillo ser mujer, conciliar y convertirte en una líder. De todo eso sabe mucho Marta Cereceda , coach especializada en mujeres empresarias . Con su labor, dota a las jefazas de las habilidades necesarias para serlo.

Todo empezó el día en que me di cuenta de que, literalmente, no le recomendaría mi vida a mis hijos. La situación en la empresa que teníamos mi marido y yo era insostenible y aquello me afectó hasta niveles de estrés muy elevados. Llegué al punto de no reconocerme a mí misma. Entonces decidí hacer lo que me daba más miedo, dedicarme a lo que realmente me apasionaba, el desarrollo personal. Empecé formándome en las mejores escuelas y volviéndome a reconstruir. Lo que pasé, no hubiera sido igual si hubiera sabido lo que sé ahora. Por esa razón, quiero ayudar a las mujeres empresarias que están en el punto en el que me encontraba yo hace unos años. Porque ahora sé que es posible tener equilibrio en tu vida personal y profesional y aprender a gestionar el estrés que generan ciertas situaciones en una empresa, si tienes las herramientas adecuadas y las capacidades de liderazgo necesarias.