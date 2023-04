Fortalece tus brazos con esta rutina de ejercicios de 9 minutos

Parecía que nunca iba a llegar este momento, pero el buen tiempo está aquí y eso anima a muchas a empezar con la vida 'fit'. Sin embargo, hay muchos días que no sabes qué tipo de rutinas hacer o, incluso, te has dado cuenta que seguir siempre una rutina de glúteos y pierna no te ayuda a avanzar. Se ha demostrado que para seguir progresando se necesita una combinación de ejercicios de diferentes grupos musculares, así como seguir una rutina 'full body' que ayude a progresar y mejorar todo tu cuerpo.