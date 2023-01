El novedoso y efectivo ejercicio de glúteo que ha probado Blanca Suárez

Si hay una 'celebrity' que es pura inspiración tanto en moda como en estilo de vida, esa es Blanca Suárez. La actriz consigue conquistarnos en cada alfombra roja que pisa, tanto con sus estilismos como con sus 'beauty looks' en los que cambia de peinado frecuentemente y no hay ninguno de ellos que le siente mal. Lo mismo sucede con su estilo de vida, pues Blanca Suárez, a sus 34 años, puede presumir de llevar una vida muy saludable. Entre rodajes y eventos, la protagonista de 'Las chicas del cable', saca un hueco para activar su cuerpo y practicar algo de deporte. Y es que para Blanca Suárez el tiempo no es una excusa y eso nos ayuda a nosotras a inspirarnos y sacar algo de tiempo para sentirnos mejor con nosotras mismas.