El look de Blanca Suárez es ideal para sobrevivir a la cuesta de enero

"La edad me ha enseñado eso de 'nunca digas de este agua, no beberé'. Nunca pensé que volvería a ponerme hombreras y ¡tengo mi armario lleno! Pero a los jeans pitillo de tiro bajo, no... tampoco he vuelto a las medias de rejilla", confesó la protagonista de la portada de Woman del mes de enero en una entrevista en la que también habló de lo mucho que le divierte la moda.