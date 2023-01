5 prendas que serán tendencia en 2023 y que puedes conseguir en las rebajas de Zara

De cara a la primavera, nos gusta llenar nuestros looks de colores llamativos y estampados originales. Lo mejor para completar un estilismo sencillo es elegir una pieza diferente con la que salgamos de nuestra zona de 'confort'. Y esta blazer que hemos fichado en las rebajas de Zara es perfecta para ello. Su corte y sus hombreras favorecerán al máximo tu figura y gracias a su estampado, no necesitarás más que tus 'jeans' de confianza y una camiseta básica para hacerte con un look ideal. Tiene un precio de 35,99 euros (antes 49,95).