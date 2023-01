Tu primera compra de rebajas será este cárdigan de punto calentito y favorecedor, palabra de María Pombo

María Pombo se ha ido de comida con algunas de sus amigas, entre ellas su hermana, Marta Pombo y su inseparable María Fernández Rubíes y así lo ha dejado ver a través de Instagram. La creadora de Name The Brand ha optado por un look sencillo y funcional que le permitiera ir cómoda durante todo el día que estaba compuesto por pantalones vaqueros de talle alto y corte recto, la silueta clásica por excelencia en materia denim, cárdigan rojo con cremallera de High Spirits, botines negros y bolso rígido con forma de medialuna y asa corta que llevaba colgado del hombro.