María Pombo estrena el chaleco reversible de firma española que desearás incluir directamente al carrito

Los chalecos han cogido gran impulso, de hecho, María Pombo ha encontrado en ellos la prenda que a capas es capaz de reconvertir hasta el look más básico. ¿Te has levantado con falta de inspiración y quieres crear un 'lookazo’ de ‘street style top’? Entonces necesitas fichar el chaleco que ha estrenado la 'influencer’. Es de la edición limitada de la firma española Himba Collection (139,95 €) y sus bordados multicolor ayudarán a que los looks monocolor se vean elevados con muy poco.