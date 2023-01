Blanca Suárez: "Sigo teniendo claro los límites que no me apetece cruzar, pero no me escondo"

Yo nací siendo una señora mayor (risas). Siempre he sido bastante serena y madura, aunque tengo mis cosas... No creo que ahora me haya relajado, sigo teniendo claro los límites que no me apetece cruzar, pero no porque quiera ocultar cosas, si no porque no hablo de determinadas cosas con desconocidos... No soy nada pudorosa con mi entorno, pero hablar con la prensa es como contarle algo a la chismosa de clase. ¿Tú lo harías? Eso sí, no me escondo: entro y salgo de mi casa con quien quiero.