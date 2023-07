Los tres baches que no pudieron parar a Alexia Putellas

Cuando uno se echa a la calle y habla sobre fútbol femenino en España el primer nombre que todo el mundo sitúa en primer lugar es el de Alexia Putellas. Y no es para menos. Alexia se ha convertido en el referente absoluto a nivel nacional, pero también a nivel mundial. Desde la conquista de su primer Balón de Oro su importancia no ha parado de crecer dentro del terreno de juego y también fuera, donde es uno de los grandes reclamos publicitarios en su club y en la propia selección, que estos días disputa el Mundial de Fútbol Femenino en Nueva Zelanda. Aún así, no todos los momentos de la vida de ‘La Reina’, como la conocen en el mundo futbolero, han sido bonitos.