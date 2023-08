Irene Paredes, la conciliación de fútbol y maternidad en la Selección Española.

La carrera de Irene, sin embargo, no siempre tuvo una proyección futbolera. Sus inicios están ligados al atletismo. Natural de Legazpi, empezó en el deporte club de atletismo Goierri Garaia de Legazpi y no tardó en destacar. “Hubiera llegado lejos en cualquier deporte”, dicen de ella sus primeros entrenadores en el tartán. Finalmente, el fútbol le ganó la partida al atletismo por una llamada de la Real Sociedad. “No me pude negar”, afirma. Poco tardó en llamar la atención de uno de los equipos del momento, el gran rival: el Athletic Club. Tras ser campeona con el equipo bilbaíno llegó a un PSG en el que se convirtió en una de las grandes referentes de la Selección Española, siendo una de las voces autorizadas del vestuario. Luego llegó su vuelta a España rumbo al FC Barcelona donde, de momento, ya ha ganado una liga de campeones.