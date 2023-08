Laia Codina, el orgullo de Campllonch, un pueblo de 535 habitantes que luce su nombre en el Mundial de Fútbol Femenino

Campllonch es una localidad cercana a Girona que tiene 535 habitantes. Lo primero que aprendes de él cuando le preguntas a Laia es a pronunciarlo. Para los no catalanoparlantes, es difícil. No obstante, ella lo repite las veces que haga falta… Y es que está orgullosa de su origen: “Gran parte de la personalidad que tengo ahora es porque soy de pueblo”. Lo siguiente que aprendes, en boca de la propia central del Barcelona es que tampoco hay mucha vida: “Tiene dos calles verticales y poco más… Está el bar del pueblo, que es donde te encuentras a todo el mundo”. Y lo tercero es que a la alcaldía hay que ponerle deberes que han de cumplirse. Si usted es de pueblo, sabrá el orgullo y el honor que supone dar el pregón de las fiestas patronales. Y que, en una localidad de 535 personas, una internacional por España aún no haya cogido el micrófono, tiene delito…