Ivana Andrés, la capitana de la Selección que quiere hacer mejores a los demás

La explicación de por qué estudió Educación Social tiene la misma de por qué juega al fútbol: vocación. “Me encanta ayudar a la gente: mujeres maltratadas, expresidiarios, tercera edad, diversidad funcional... toda la gente que necesita ayuda. Es vocacional. No digo que no quiera seguir vinculada al fútbol cuando termine mi carrera, pero me gusta más jugarlo. Y me gusta mucho trabajar con los niños. El deporte es una vía para los menores porque se pueden trabajar muchos valores. Puede ser una alternativa”, reconoce.