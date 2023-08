Aitana Bonmatí, carácter desde la cuna para forjar a una futbolista estrella

Y es que Bonmatí no es el apellido que a ella le hubiera ‘tocado’ llevar. Sin embargo, sus padres decidieron que la norma paternalista no era justa y lo tuvieron claro. “Mi primer apellido es Bonmatí, es decir, el apellido de mi madre. En España cuando yo nací, la norma decía que el primer apellido tenía que ser el del padre y eso a los míos no les parecía bien y lucharon para cambiar esto. Mis padres son personas que siempre han querido cambiar el mundo y la desigualdad que existe entre hombres y mujeres", relataba en RTVE hace unos días.