El ‘momentazo’ del segundo concierto de Taylor Swift en Madrid: cambia la letra de una de sus canciones y dice esto en español

Pero el gran momento llegó con ‘We Are Never Ever Getting Back Together’. La cantante aprovecha la parte de los coros de esta canción para decir "Like ever" en el idioma del país que visita. En el caso de su concierto en Madrid, la estadounidense le ha cedido este honor a uno de sus bailarines y en el momento de pronunciar esta frase le ha pasado el micro. El miércoles desató la locura al decir “Ni de coña”, una frase que este jueves ha sustituido por una expresión todavía más llamativa: “¡Ni borracha!”