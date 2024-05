El truco para comprar el merchandising de Taylor Swift en Madrid y evitar la cola el día del concierto

#MadridTSTheErasTour Early Merch Day will be 28 May/10:00h and open to all. #MadridTSTheErasTour Early Merch abierto para todxs desde el 28 May/10:00h

⁰+info https://t.co/00o5YuBjjx pic.twitter.com/3q8X6dw7mI