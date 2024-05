Zara tiene los bodies favoritos de Taylor Swift y que llevaremos este verano

España, y en concreto Madrid, cuenta las horas para los dos conciertos que dará Taylor Swift en la capital los días 29 y 30 de mayo en el Santiago Bernabéu. La cantante ha puesto de manifiesto que es una de las artistas más influyentes del panorama musical actual y, también, que no hay fandom más fiel y activo que el suyo. Los privilegiados que tengan la suerte de verla en directo no solo vibrarán con sus míticas canciones, sino que serán testigos de un 'show' en el que Taylor desplegará también un desfile de looks dignos de un museo de alta costura.