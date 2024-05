El perfume de Taylor Swift en Madrid, sus ventas se disparan pero su precio baja a la mitad

No cabe duda que es una de las artistas más influyentes del panorama musical actual y, también, que no hay fandom más fiel y activo que el suyo. La mejor prueba de ello es que las entradas de todos sus ‘shows’ se agotan en tiempo récord; pero si por algo se recordará The Eras Tour no es (solo) por su millonaria recaudación, sino por la preciosa tradición que se ha extendido entre las ‘swifties’ y que promete dar lugar a algunos de los recuerdos más especiales de quienes lo vivan en primera persona. El origen de la tradición de los ‘friendship bracelets’ proviene de la canción ‘You’re on your own, kid’, uno de los temas de su décimo disco de estudio, ‘Midnights’.