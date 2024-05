Esta es la solución del Santiago Bernabéu para evitar los ruidos que molestan a sus vecinos

Nos referimos a los decibelios que alcanza un concierto en este estadio y que es un tema muy importante y que se está comentando también través de las redes sociales. Los vecinos que viven en el entorno del estadio del Real Madrid no pueden más, ya que, después de años de obras, tenían la esperanza de que los ruidos terminasen para siempre. Sin embargo, sus deseos no se han hecho realidad y en la actualidad sufren una auténtica pesadilla. No podemos dejar pasar que todos los grandes conciertos que se han realizado hasta este momento en el nuevo estadio Santiago Bernabéu han superado los límites de ruido de la normativa municipal.