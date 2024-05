Los invitados sorpresa al concierto de Taylor Swift en Madrid

La artista, que hizo un repaso por todos los álbumes de su carrera e incluso cantó varias canciones sorpresa, logró reunir a más de 50.000 personas entre las que pudimos ver a numerosos rostros conocidos que acudieron a este concierto de su gira 'The Eras Tour' llegando incluso a desafiar los cerca de 35 grados que hacía ayer en Madrid. Eso no impidió que bailasen y emocionasen con canciones tan emblemáticas de Taylor Swift como 'Cruel Summer', 'Shake it off' o 'Love story'.