Shakira comparte sus fotos más 'hot' con Lucien Laviscount (y aclara si habrá nueva canción para Piqué)

Ahora, Shakira ha vuelto a asomarse a los medios, esta vez al micrófono de Apple Music 1, para adelantar algunos detalles del que será su decimosegundo disco. Como, por ejemplo, que este sí incluirá un nuevo tema dedicado a Piqué: "El álbum estaba literalmente cerrado y no había más tiempo (...) Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes, me ahogaré. Necesito sacar esto", explicó.