Shakira presenta 'Las mujeres no lloran', su nuevo disco

Shakira ha anunciado que el 22 de marzo estrenará 'Las mujeres no lloran', su próximo disco con una edición en vinilo. "No lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso", ha escrito en redes sociales, con una fotografía en la que se observan diamantes rodando por su cara en forma de lágrimas.