Las mejores series recientes de HBO Max para sacar partido a 'sus rebajas' de suscripción

Más allá de las series clásicas imprescindibles de la plataforma o de 'hits' muy esperados como 'And just like that', la secuela de 'Sexo en Nueva York' que acaba de estrenar su 2ª temporada, queremos fijarnos en aquellas series recientes (emitidas entre 2022 y 2023) que han recibido las mejores valoraciones de expertos y de gran parte de los espectadores.