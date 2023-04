¿Adiós a HBO Max? ¿Qué hay de verdad en la información que circula por las redes?

Pero hay más estrellas del catálogo: una serie de comedia derivada de 'The Big Bang Theory'; una serie dramática basada en las películas de 'Expediente Warren'; 'Survive the raft' de Discovery Channel, la serie 'Peter & The Wolf' de Bono, 'Rick and Morty', 'Love & Translation' de TLC, la serie 'El pingüino' protagonizada por Colin Farrell, la miniserie 'True Detective: Night Country' protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis; la miniserie 'The Regime' con Kate Winslet; la docuserie 'SmartLess on the road' de Discovery, inspirada en el podcast 'SmartLess'; la serie infantil 'Gremlins: Los secretos de los Mogwai' o la ficción con formato de thriller de espionaje 'The Sympathizer', basada en el último Premio Pulitzer.