Ya sabemos dónde se rodará la tercera temporada de 'The White Lotus'

En la primera temporada la temática giraba en torno al dinero, en la segunda al sexo, y en esta tercera podría centrarse en la espiritualidad. También sabemos que Jennifer Coolidge (la estupenda Tanya) no estará de vuelta en la tercera temporada de 'The White Lotus', por motivos que, si has visto la serie, sabrás y si no, es tu oportunidad de hacerlo.