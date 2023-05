Las 12 mejores series que llegan en mayo de 2023 a Netflix, Amazon Prime Video, HBO, Filmin, SkyShowtime, Disney+...

Este mes de mayo de 2023 llega con un gran cargamento de series de estreno y algún regreso esperado en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+ o la exitosa SkyShowtime, la nueva plataforma low cost que no deja de crecer en número de usuarios desde que aterrizó en España el pasado mes de febrero (en este tiempo, ha alcanzado un 4,5% de penetración, según el último barómetro OTT ).

De todas las nuevas ficciones que llegan, estas son las imprescindibles que no te puedes perder. Y te decimos por qué.

SHERWOOD: Un 'must'

Por qué verla: Nominada a tres premios Bafta, es una de las series más aplaudida por la crítica, que la considera "inteligente", "cautivadora" y un "must". Esta ficción británica protagonizada por David Morrissey ('La ciudad y la ciudad') y Leslie Manville ('El hilo invisible') presenta una intriga de mineros en huelga, sindicalistas asesinados y policías corruptos. Imprescindible.

Por qué verla: Una miniserie (cada vez nos gustan más los formatos cortos) de cinco capítulos que llega de la mano de los ganadores del Emmy por 'Veep', David Mandel y Peter Huyck. Además, tiene un reparto de lujo: está protagonizada por Woody Harrelson ('Cheers', 'True Detective') y Justin Theroux ('The Leftovers'). Un drama satírico y tronchante que nos lleva a los entresijos del escándalo de Watergate, cuando los saboteadores políticos de Nixon, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) y G. Gordon Liddy (Justin Theroux), derrocan accidentalmente la presidencia que estaban tratando celosamente de proteger... y sus familias junto con ella.

