 Así celebrará HBO el 25º aniversario de ‘Sexo en Nueva York‘

El 6 de junio de 1998 se estrenaba el primer capítulo de ‘Sexo en Nueva York’. Parece mentira, pero han pasado 25 años desde el momento en el que Carrie Bradshaw se veía salpicada por ese icónico autobús por primera vez. El tiempo pasa volando, no hay duda y parece que fue ayer cuando ella, junto a Charlotte, Miranda y Samantha pasaron a formar parte de nuestras vidas. Todavía estamos hiperventilando con la noticia de que, esta última, volverá a la serie cuando nos hemos enterado de que, para celebrar esta fecha tan señalada, la plataforma de ‘streaming’, HBO Max, ha anunciado el lanzamiento de una nueva experiencia inmersiva con la que pretende rendir homenaje a una de las series más emblemáticas de la televisión. ¿Su nombre? ‘And Just Like That…It’s Been 25 Years, a Sex and the City Experience’ (Y así... han pasado 25 años, una experiencia de ‘Sexo en Nueva York’).