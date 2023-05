Sabemos quién firma los ‘looks‘ de Carrie Bradshaw, Charlotte y Miranda en el estreno de 'And Just Like That'

Queda un mes para conocer qué les depara la segunda temporada al trío de amigas más ‘cool’ de Nueva York. Y es que, desde que nos hemos enterado de que el próximo 22 de junio se estrena en HBO Max la nueva entrega de ‘And Just Like That...’, todos los focos se han puesto de nuevo en ellas. Bueno, con permiso del emblemático Aidan Shaw, interpretado por el actor John Corbett, que regresa a la serie para, quizás, volver al corazón de la protagonista de la saga. Eso sí, si hay algo que acapara la atención desde el inició de la serie original, ‘Sexo en Nueva York‘, allá por el año 1998, eso es, sin ninguna duda, su vestuario. Y es que la estilista, Patricia Field, nos regaló por aquel entonces ‘looks’ que ya han pasado a formar parte no sólo de la historia de la televisión, sino también de la de la moda. Por eso, en cuanto hemos visto el cartel que anuncia el regreso del ‘show’, nos hemos puesto a investigar quién firmaba los estilismos de Carrie, Charlotte y Miranda.