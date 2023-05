Conocemos la fecha de estreno en HBO y el cartel de 'And Just Like That 2'

La segunda temporada de 'And Just Like That', para HBO, es una de las más esperadas y eso nadie puede dudarlo. A pesar de que muchos recibieron con cierto escepticismo la primera (entre otras cosas, porque difería mucho de la serie original y no incluía en el reparto principal a una de las cuatro amigas protagonistas, Samantha Jones, interpretada por Kim Catrall), con el tiempo fueron volviendo a tomarle cariño a las nuevas Carrie, Charlotte y Miranda.