Una Carrie renovada y el regreso de Aidan, lo más potente del nuevo tráiler de 'And Just Like That 2'

Queda confirmadísimo: es muy probable que la segunda temporada 'And Just Like That' sea mucho más potente, jugosa y, en definitiva, mucho más 'Sexo en Nueva York' que la anterior, ya disponible en HBO (que vuelve a retirar su 'Max') y en la que se reúnen tres de las cuatro protagonistas originales. Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York protagonizaron los episodios del 'reboot' de la famosa serie, que obtuvo críticas dispares (como siempre, las más nostálgicas, y nos incluimos, agradecimos este regreso) y que estuvo salpicada por las acusaciones de acoso sexual de uno de su protagonista, Chris Noth, precisamente durante los rodajes de la serie original.