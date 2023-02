Carrie Bradshaw dice "obvio" a unas botas de fiesta con pantalón de chándal

De la segunda temporada de 'And... Just Like That' ya hemos visto varios de los estilismos de sus protagonistas, puesto que es bastante habitual que se filtren las imágenes del rodaje, gracias a las cuales, por ejemplo, hemos sabido que en los nuevos capítulos de este 'reboot' dos de sus protagonistas vuelven a retomar su celebrada relación de amor (efectivamente, hablamos de Carrie y Aidan). Si bien, hemos tenido acceso a looks más formales, como el monocromático que lució el pasado otoño, con el rosa como protagonista, también hemos tenido la oportunidad de ver otras ideas menos formales y más originales.