Victoria Federica tras los pasos de Georgina Rodríguez: bikini (muy mini) y un hobbie arriesgado

Quien también ha querido probar el ‘seabob’ es Victoria Federica, que está disfrutando de un verano ‘influencer’ en toda regla y no deja de viajar. Tras pasar por Marbella e Ibiza, ha puesto rumbo a Formentera, donde se ha escapado junto a un grupo de amigos y amigas. Aunque se encuentra en el mismo archipiélago, todo parece indicar que finalmente no irá a Mallorca o, al menos, no en las mismas fechas que los reyes y sus hijas, tal como pretendía su abuela, la reina emérita doña Sofía, que esperaba reunir a sus tres hijos y sus ocho nietos en Marivent este verano.