¿Crisis entre Cristiano y Georgina? Un detalle en su última aparición pública desvela la verdad

Desde que iniciaron su relación, los rumores de crisis entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no paran de salir. Hace unos meses, el colaborador del programa portugués Noite das estrelas, Leo Caeiro, hacía estas declaraciones: "No están bien y es probable que se separen. La realidad es que Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda, están juntos para alimentar el producto". Unos rumores de crisis que se vieron incrementados tras salir a luz la fuerte discusión que la pareja sufrió hace más de un mes antes de subir a su jet privado rumbo a Nueva York.