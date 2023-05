La relación de Georgina Rodríguez con su ex cuando ya estaba con Cristiano Ronaldo

Sin embargo, son rumores, y la realidad es que Cristiano no se queda atrás y cada vez que puede aprovecha para callar las malas lenguas en torno a su supuesta crisis sentimental. Hace solo un mes publicaba en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a Georgina en la que ambos aparecen besándose y brindando con una copa: "Cheers to Love", escribió el portugués. El problema es que el pasado siempre vuelve y es ahora cuando sale una noticia que no le debe haber hecho mucha gracia a la modelo de origen argentino.