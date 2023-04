Georgina Rodríguez y Cristiano: la bronca en un avión que alimenta los rumores de crisis

Pero si hay algo que ha dado de qué hablar en las últimas horas es el profundo bache en el que parece estar su relación con Cristiano Ronaldo. "No están bien y es probable que se separen. La realidad es que Ronaldo está harto de ella. Esa es la realidad. Sigo diciendo que no habrá boda, están juntos para alimentar el producto", aseguró el colaborador del programa portugués Noite das estrelas Leo Caeiro. Daniel Nascimento, otro de los periodistas que trabaja en el mismo show de la televisión de Portugal, también ofreció una versión en esa misma línea: "Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada", contó.