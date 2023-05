Así luce Georgina Rodríguez sin maquillaje (¡y te va a impactar!)

A esto, también se suma la tendencia ‘make up no make up’, la técnica de maquillaje efecto cara lavada que ha conquistado al mundo entero. Una moda que ya no solo forma parte de las redes sociales, sino que ha saltado a la alfombra roja. Sara Sálamo apostó en los Premios Goya por brillar sobre la alfombra sin rastro de maquillaje para reivindicar “la naturalidad y la aceptación de uno mismo” y logró que este gesto fuera aplaudido.