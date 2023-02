Sara Sálamo, sin maquillaje en los Premios Goya: una reivindicación llena de aplausos y críticas

"Hoy he venido a la gala de los #PremiosGoya “a cara lavada” porque desde que soy madre, sobre todo, siento mucha preocupación por cómo utilizamos el altavoz que tenemos", escribía a través de Instagram junto a algunas imágenes, señalando además que su objetivo es que el maquillaje o la moda en general sean aliados, un juego, no que logren convertir a las mujeres "en víctimas de ello". Un gesto que no ha tardado en contar con el apoyo de amigas, compañeras de profesión y múltiples famosas de renombre a nivel nacional, que no han dudado en alabarlo y llenar de 'likes' el 'post'.