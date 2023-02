Laia Costa con un vestido bosque de escote infinito en los Premios Goya 2023

Laia Costa no es una actriz al uso. Desde el inicio de su carrera, tuvo claras sus líneas rojas, entre ellas no desnudarse en pantalla si no es absolutamente necesario, o hacer películas en las que el guion le atrape. La actriz tiene una mirada bastante pragmática sobre el mundo del cine, algo que sorprende en alguien que se ha mudado a la Meca del séptimo arte. Claro que ella vive en Miami, no en Hollywood, y lo hace porque su pareja, David López trabaja allí para una multinacional.