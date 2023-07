El talento oculto de Victoria Federica y su look para una noche inolvidable: se le saltan las lágrimas de la emoción

Por el escenario de Starlite pasan cada verano un amplio repertorio de artistas para todos los gustos, que abarcan desde Melendi hasta Juan Magán o DJ Barce (exnovio de Victoria Federica). No sabemos si la hija de Jaime de Marichalar habrá asistido a la sesión de su exnovio, pero echando un vistazo a sus stories hemos podido saber que el concierto que no se ha perdido es el de Ludovico Einaudi. “Se me saltaron las lágrimas, pero fue increíble”, ha confesado en sus redes después de disfrutar de su música.