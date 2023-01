Irene Urdangarin, ¿una nueva 'influencer' en la Familia Real? Así es su espectacular cambio físico

Y por si fuera poco, lo que más nos ha llamado la atención ha sido el estilismo con el que ha acudido a esta cita con su abuela materna. Un look muy juvenil lleno de tendencias que no le puede favorecer más. Un 'total look black' ha sido la elección de Irene, con el que ha marcado su estilo y ha demostrado que ya está hecha toda una mujer. Su apuesta ha sido una chaqueta de cuero negra y un pantalón del mismo color.