La segunda boda de Millie Bobby Brown ya está en marcha (y sabemos cuándo, dónde y, sobre todo, qué famosos están invitados)

En mayo, Bon Jovi reveló que su hijo era "muy feliz" después de casarse con Millie. Durante una participación en 'The One Show', el cantante de 'It's My Life' dijo de la pareja: "Son geniales. Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy pequeña, y la novia estaba guapísima, y Jake está feliz como puede estarlo. Es verdad".