¡Boda a la vista! Millie Bobby Brown (de 19 años) se casa con el hijo de Jon Bon Jovi

La pareja, que hizo oficial su relación con un posado conjunto en la alfombra roja de los Premios BAFTA 2022, ha decidido dar un paso más en su historia de amor y pasar por el altar. O al menos eso es lo que todo internet y los medios de comunicación internacionales han deducido después de ver el último post de la actriz de 'Stranger Things': una imagen en la que presume de anillo mientas se abrazan sonrientes y bajo la cual se puede leer "I’ve loved you three summers now, honey, but I want ‘em all" (en español ”Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”).