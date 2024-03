Millie Bobby Brown desvela cómo fue su accidentada pedida de mano bajo el agua

"Nos encanta bucear. Obtuvimos nuestras licencias de buceo juntos. Un día, estábamos de vacaciones y él me dijo: Mill, tienes que estar despierta a las 8 am. Vamos a bucear", ha empezado contando Millie Bobby Brown sobre lo ocurrido. "Nos sumergimos, muchos metros al fondo, y él me dio una concha que abrió y había un anillo. Entonces lo miré y empecé a balbucear", ha recordado la actriz, explicando que no podían hablar por las máscaras de oxígeno.