Millie Bobby Brown, sobre su adiós a 'Stranger Things'

"Creo que estoy preparada. (Stranger Things) ha sido algo tan enormemente importante para una parte de mi vida, pero es como graduarse, es como cursar tu último año en el instituto (...). Estás lista para irte y florecer, y estás agradecida por el tiempo que has tenido. Pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida", ha explicado en una entrevista a Women's Wear Daily, donde también destaca su incursión en el mundo de la belleza a través de Florence by Mills, la firma de productos veganos que cuidan la piel que lanzó en 2019 y que acaba de estrenar su primera fragancia, Wildly Me.