Crecer ante las cámaras: así ha cambiado Millie Bobby Brown

Tanto es así que, al cumplir los 16, publicó un vídeo en su Instagram –que, inmediatamente, se hizo viral– en el que confesaba que sentía que hacía falta un cambio «no sólo para esta generación sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca me derrotarán». Y así ha sido. Brown es hoy una de las actrices con mayor proyección de su generación (de hecho, es la actriz más joven mejor pagada de Hollywood) y, tras el ‘bombazo’ de la serie de Netflix, ha participado en películas como ‘Godzilla: King of the Monsters‘ y ‘Enola Holmes’, ambas de gran éxito en taquilla.