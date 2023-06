De Hailey Bieber a las hermanas Hadid: el impactante cambio físico de las ‘súper tops’

Es hija del famoso promotor inmobiliario, Mohamed Hadid, y Yolanda Foster, exmodelo y una de las protagonistas del ‘reality’ ‘The Real Housewives of Beverly Hills’. Comenzó su carrera como modelo cuando tenía dos o tres años, de la mano de Guess, ya que fue descubierta por Paul Marciano. En 2012, ya mayor, se convirtió en la imagen de la campaña de Guess Jeans. Ha trabajado con marcas como Maybelline NY , Miu Miu , Burberry o Tom Ford y ha desfilado para todas las grandes enseñas del mundo del lujo, por no hablar de las infinitas portadas con su rostro que recorren el planeta. Además, este año, decidió lanzarse a crear su propia firma de moda: Guest in Residence.