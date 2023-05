¡Menudo cambio! Así están ahora los actores de ‘Los Juegos del Hambre’

Acaba de ver la luz el ‘trailer’ de la nueva película de la emblemática saga ‘Los Juegos del Hambre’. Una precuela, bajo el título de ‘Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes’, que nos permitirá conocer la vida de Coriolanus Snow, antes de convertirse en el tiránico presidente de Panem. Pese a que en ella no podremos ver a los actores protagonistas de los anteriores ‘films’, lo cierto es que no podemos evitar pensar en ellos. Y es que Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), Peeta Mellark (Josh Hutcherson) y Gael Hawthorne (Liam Hemsworth) dejaron huella, para siempre, en el corazón de millones de jóvenes (y no tan jóvenes).