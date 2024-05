Millie Bobby Brown se ha casado en secreto con Jake Bongiovi (y hay planes de una segunda boda)

De la ceremonia que han celebrado no hay demasiados detalles, no más que se habrá celebrado en algún lugar de Estados Unidos. Ha sido en exclusiva para la revista The Sun donde se ha comunicado que la parejita estaría planeando una ceremonia más grande. ¡Menos mal! Desde que anunciaron su compromiso no han dado detalles de cómo sería este día tan especial, solo que hace tiempo para una entrevista con Women's Wear Daily, Millie Bobby Brown anunciaba que no le gustaría una boda con muchos invitados: "Tener las opiniones y los ojos de todo el mundo mirando me parece antinatural".