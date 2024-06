Alexia Putellas y Olga Ríos: sus románticas fotos en bikini en Colombia

“Este proyecto empezó en el peor momento de mi vida profesional y personal, cuando me rompí la rodilla. Viví una situación que, por mucho que quisiera avanzar, no iba a ir más rápido. No sabía cómo canalizar mi creatividad que tenía con el fútbol. Fue un proceso complicado hasta que ordené la cabeza. Y poder dar acceso y oportunidades a todas las niñas siempre ha sido una de mis mayores inquietudes”, explicó la capitana del FC Barcelona y de la selección española.